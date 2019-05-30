Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Массовая авария в Уфе: два человека пострадали в ДТП с участием трех авто

Массовая авария в Уфе: два человека пострадали в ДТП с участием трех авто

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Массовая авария в Уфе: два человека пострадали в ДТП с участием трех авто

Вечером 29 мая в столице Башкирии произошла массовая авария с участием трех автомобилей. О происшествии в своем блоге сообщил начальник региональной автоинспекции Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе на крыше жилого дома нашли пехотный огнемет «Шмель»

Читайте также:

В Уфе на крыше жилого дома нашли пехотный огнемет «Шмель»
Авария случилась на Вешневской улице, между деревней Мармылево и «Миловским парком». Дорогу не поделили «Дэу Нексия», «ВАЗ-2110» и «Лада Веста». В итоге один из автомобилей оказался в кювете. Травмы получил водитель «Весты», а пострадавших пассажира и водителя «Нексии» доставили в больницу.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Стерлитамаке при столкновении с иномаркой перевернулась маршрутка
Происшествия
В Стерлитамаке при столкновении с иномаркой перевернулась маршрутка
В Уфе произошла массовая авария с участием 6 автомобилей: пострадал 3-летний ребенок
Происшествия
В Уфе произошла массовая авария с участием 6 автомобилей: пострадал 3-летний ребенок
В Кугарчинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей
Происшествия
В Кугарчинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Происшествия
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали
Происшествия
Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали
В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий
Общество / Происшествия
В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Общество / Происшествия
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: