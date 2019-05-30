Массовая авария в Уфе: два человека пострадали в ДТП с участием трех авто
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Вечером 29 мая в столице Башкирии произошла массовая авария с участием трех автомобилей. О происшествии в своем блоге сообщил начальник региональной автоинспекции Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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