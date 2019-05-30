Массовая авария в Уфе: два человека пострадали в ДТП с участием трех авто

Вечером 29 мая в столице Башкирии произошла массовая авария с участием трех автомобилей. О происшествии в своем блоге сообщил начальник региональной автоинспекции Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.



Авария случилась на Вешневской улице, между деревней Мармылево и «Миловским парком». Дорогу не поделили «Дэу Нексия», «ВАЗ-2110» и «Лада Веста». В итоге один из автомобилей оказался в кювете. Травмы получил водитель «Весты», а пострадавших пассажира и водителя «Нексии» доставили в больницу.