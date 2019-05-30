В Уфе пожарные тушат крупный пожар по улице Средней Республиканской

Сегодня утром, 30 мая, заполыхали два жилых дома в частном секторе — по улице Средней Республиканской города Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Пожарные обнаружили открытое горение двух бревенчатых частных жилых домов. Огнеборцы принимают меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. Используется 8 единиц техники.По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Силы и средства на месте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России.