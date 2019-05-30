В Уфе пожарные тушат крупный пожар по улице Средней Республиканской
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Сегодня утром, 30 мая, заполыхали два жилых дома в частном секторе — по улице Средней Республиканской города Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Силы и средства на месте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России.
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