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В Уфе пожарные тушат крупный пожар по улице Средней Республиканской

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пожарные тушат крупный пожар по улице Средней Республиканской

Сегодня утром, 30 мая, заполыхали два жилых дома в частном секторе — по улице Средней Республиканской города Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru

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Пожарные обнаружили открытое горение двух бревенчатых частных жилых домов. Огнеборцы принимают меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. Используется 8 единиц техники.

По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Силы и средства на месте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России.

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