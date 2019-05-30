В Стерлитамаке пассажир ранил ножом таксиста

В региональном МВД сообщили о нападении на таксиста из Стерлитамака. В ведомстве ссылаются на данные от сотрудников городского травмпункта.





Пострадавший выехал на очередной вызов такси. В машину сели два пассажира – мужчина и молодая девушка. Когда водитель привез пару на место назначения, между ними возник конфликт, который закончился тем, что пассажир достал нож, нанес своему оппоненту ранение в ногу и ладонь, а после этого скрылся с места происшествия.

Таксисту понадобилась медицинская помощь, о его состоянии ничего не известно. Подозреваемого 33-летнего задержали спустя полчаса. Установлено, что это ранее судимый за аналогичные правонарушения местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело.