В Стерлитамаке отец убил собственную 7-летнюю дочь из-за громкого плача

В Стерлитамаке местный житель подозревается в убийстве своей 7-летний дочери. Как сообщили в региональном Следкоме, нерадивый отец убил ребенка из-за громкого плача, сообщает сайт Newsbash.ru.



По версии следствия, утром 29 мая 2019 года в квартире одного из домов города Стерлитамака 35-летний отец девочки, разозлившись на плач ребенка, взял ее за голову и несколько раз ударил о поверхность ванны. Малышка скончалась на месте происшествия.В данный момент злоумышленник задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается.