В Стерлитамаке отец убил собственную 7-летнюю дочь из-за громкого плача
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В Стерлитамаке местный житель подозревается в убийстве своей 7-летний дочери. Как сообщили в региональном Следкоме, нерадивый отец убил ребенка из-за громкого плача, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В данный момент злоумышленник задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается.
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