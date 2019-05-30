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В Стерлитамаке отец убил собственную 7-летнюю дочь из-за громкого плача

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке отец убил собственную 7-летнюю дочь из-за громкого плача

В Стерлитамаке местный житель подозревается в убийстве своей 7-летний дочери. Как сообщили в региональном Следкоме, нерадивый отец убил ребенка из-за громкого плача, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По версии следствия, утром 29 мая 2019 года в квартире одного из домов города Стерлитамака 35-летний отец девочки, разозлившись на плач ребенка, взял ее за голову и несколько раз ударил о поверхность ванны. Малышка скончалась на месте происшествия.

В данный момент злоумышленник задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается.

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