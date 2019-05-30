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На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело

В отношении кассира салаватского отделения Россельхозбанка Луизы Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает сайт Newsbash.ru

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей – до 10 лет лишения свободы. Сейчас ведутся поиски женщины — сразу после совершения преступления она пропала вместе со всей своей семьей – мужем, сестрой и двумя малолетними детьми. 

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Напомним, инцидент произошел 27 мая в городе Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. В ходе ее поисков выяснилось, что по местам проживания нет и ее родственников. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется расследование.

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