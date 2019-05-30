На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело
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В отношении кассира салаватского отделения Россельхозбанка Луизы Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает сайт Newsbash.ru.
Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей – до 10 лет лишения свободы. Сейчас ведутся поиски женщины — сразу после совершения преступления она пропала вместе со всей своей семьей – мужем, сестрой и двумя малолетними детьми.
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