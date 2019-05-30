В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО
Вчера в 23.30 часов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов в Краснокамском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
На место незамедлительно направлены силы и средства ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан». По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение мусора на санкционированном полигоне твёрдых бытовых отходов ООО БЭС «Союз». Задымление в сторону населенного пункта не распространяется. На тушение подано 5 стволов «РСК-50». В 03.40 горение локализовано.
Полигон ТБО находится в 2,5 км от населенного пункта Енактаево. Лабораториями Роспотребнадзора и Министерства природопользования и экологии республики проводится замер ПДК загрязнения воздуха в районе населенного пункта и полигона ТБО. Угрозы населенному пункту нет.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.