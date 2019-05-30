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В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО

Вчера в 23.30 часов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов в Краснокамском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

На место незамедлительно направлены силы и средства ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан». По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение мусора на санкционированном полигоне твёрдых бытовых отходов ООО БЭС «Союз». Задымление в сторону населенного пункта не распространяется. На тушение подано 5 стволов «РСК-50». В 03.40 горение локализовано.

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В настоящее время происходит очаговое тление на площади 800 кв. метров, производится проливка тлеющего мусора и отсыпка глиной. На месте работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 18 единиц техники и 30 человек, в том числе силы и средства МЧС России в количестве 5 единиц пожарной техники, 2 пожарные автоцистерны ООО «РН-Пожарная безопасность», 2 КАМАЗа, фронтальный погрузчик, бульдозер Т100, 5 самосвалов, 2 прицепные емкости ООО БЭС «Союз». На месте также находятся бригада полиции и представители администрации сельского поселения.

Полигон ТБО находится в 2,5 км от населенного пункта Енактаево. Лабораториями Роспотребнадзора и Министерства природопользования и экологии республики проводится замер ПДК загрязнения воздуха в районе населенного пункта и полигона ТБО. Угрозы населенному пункту нет.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

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