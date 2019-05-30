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В Нуримановском районе столкнулись длинномер и легковушка

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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В Нуримановском районе столкнулись длинномер и легковушка

Сегодня, 30 мая, в Нуримановском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии и опубликовали видеоролик в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Судя по кадрам, автомобиль, марку которого невозможно определить из-за сильных повреждений кузова, въехал под прицеп. Автор видео уточнил, что ДТП произошло на объездной дороге, около села Красная горка.

Состояние участников аварии пока неизвестно

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