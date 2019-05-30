В Нуримановском районе столкнулись длинномер и легковушка
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Сегодня, 30 мая, в Нуримановском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии и опубликовали видеоролик в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Состояние участников аварии пока неизвестно
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