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В Иглино скутерист погиб врезавшись в «Дэу-Нексию»

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 90
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглино скутерист погиб врезавшись в «Дэу-Нексию»

Смертельная авария произошла сегодня, 30 мая, днем под Уфой в поселке Иглино. 66-летний мужчина за рулем скутера на перекрестке врезался в «Дэу-Нексию». На месте работает следственно-оперативная группа и медики. Скутерист погиб на месте до приезда медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Со слов 64-летнего водителя легковушки, скутерист ехал со стороны Павловки. Возле поворота на объездную он включил поворотник, но продолжил при этом двигаться прямо.

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель мопеда был жив после аварии. Они даже вызвали скорую, но им сказали, что машин пока нет.

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