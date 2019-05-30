В Иглино скутерист погиб врезавшись в «Дэу-Нексию»
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Смертельная авария произошла сегодня, 30 мая, днем под Уфой в поселке Иглино. 66-летний мужчина за рулем скутера на перекрестке врезался в «Дэу-Нексию». На месте работает следственно-оперативная группа и медики. Скутерист погиб на месте до приезда медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.
Очевидцы происшествия рассказали, что водитель мопеда был жив после аварии. Они даже вызвали скорую, но им сказали, что машин пока нет.
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