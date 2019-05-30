В Ишимбайском районе мужчина застрелил соседа за просьбу убавить музыку

Прокурор Башкирии Андрей Назаров поддержал в суде гособвинение по уголовному делу об убийстве в Ишимбае, произошедшем в декабре прошлого года. Как сообщает надзорное ведомство, 25-летний местный житель застрелил своего соседа, когда тот сделал ему замечание насчет громкой музыки, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным следствия, весной мужчина купил неисправный пистолет Макарова. Позже он смог переделать оружие в боевое.

Ночью в декабре прошлого года обвиняемый громко слушал музыку в своем доме. К нему пришел сосед, который попросил убавить звук. В ответ мужчина выстрелил потерпевшему в голову. Супруга пострадавшего вызвала медиков, однако спасти его не удалось.Андрей Назаров выступил за то, чтобы признать фигуранта уголовного дела виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ) и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.



