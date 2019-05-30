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Пожар в Ишимбайском районе Башкирии унес три жизни

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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Пожар в Ишимбайском районе Башкирии унес три жизни

Как сообщилив республиканском МЧС, вечером 30 мая загорелся одноэтажный дом в селе Макарово. Локализовали огонь через 40 минут после прибытия пожарных расчетов, еще через 50 минут пламя было потушено, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Во время разбора сгоревшего строения обнаружено три тела: один мужчина и две женщины. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, следственно-оперативная группа, психологи оказывают помощь родным и близким погибших.

Причину пожара назовут позднее.

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