Пожар в Ишимбайском районе Башкирии унес три жизни
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Как сообщилив республиканском МЧС, вечером 30 мая загорелся одноэтажный дом в селе Макарово. Локализовали огонь через 40 минут после прибытия пожарных расчетов, еще через 50 минут пламя было потушено, сообщает сайт Newsbash.ru.
Причину пожара назовут позднее.
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