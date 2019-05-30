Пожар в Ишимбайском районе Башкирии унес три жизни

Как сообщилив республиканском МЧС, вечером 30 мая загорелся одноэтажный дом в селе Макарово. Локализовали огонь через 40 минут после прибытия пожарных расчетов, еще через 50 минут пламя было потушено, сообщает сайт Newsbash.ru.

Во время разбора сгоревшего строения обнаружено три тела: один мужчина и две женщины. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, следственно-оперативная группа, психологи оказывают помощь родным и близким погибших.Причину пожара назовут позднее.