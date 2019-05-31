В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку
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В Башкирии по вине пьяного водителя погибла 71-летняя женщина. Мужчина за рулем «Киа Рио» снес забор и влетел в приусадебный участок, где в этот момент находилась пенсионерка. Женщина скончалась на месте ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.
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