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В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку

Добавлено: 31.05.19
Просмотров: 26
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку

В Башкирии по вине пьяного водителя погибла 71-летняя женщина. Мужчина за рулем «Киа Рио» снес забор и влетел в приусадебный участок, где в этот момент находилась пенсионерка. Женщина скончалась на месте ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла накануне вечером, в Белорецком районе на улице Советской в селе Тирлянский. Проверка показала, что 39-летний водитель в момент аварии был пьян. Сам мужчина рассказал, что на проезжую часть выбежала собака, после чего он потерял управление над машиной, врезался во встречный мотоблок «Ока», а затем «влетел» в огород.

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