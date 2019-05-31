В Уфе мужчина обнаружил тело любовницы
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Сегодня утром в Уфе в микрорайне Сипайлово умерла женщина. Ее тело обнаружил в одном из домов на улице Бикбая обнаружил любовник. Сейчас стражи порядка выясняют причины произошедшего, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас на месте работает следственная группа. Выясняются причины произошедшего. Следствие не исключает криминальный характер смерти. По данным экспертов, смерть наступила еще ночью.
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