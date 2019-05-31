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В Уфе мужчина обнаружил тело любовницы

Добавлено: 31.05.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина обнаружил тело любовницы

Сегодня утром в Уфе в микрорайне Сипайлово умерла женщина. Ее тело обнаружил в одном из домов на улице Бикбая обнаружил любовник. Сейчас стражи порядка выясняют причины произошедшего, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как удалось выяснить, погибшая недавно приехала в Россию из Таджикистана. Мужчина, который обнаружил ее мертвой, тоже не из России - он родом из Узбекистана. В последнее время они жили вместе в квартире на первом этаже девятиэтажки.

Сейчас на месте работает следственная группа. Выясняются причины произошедшего. Следствие не исключает криминальный характер смерти. По данным экспертов, смерть наступила еще ночью.

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