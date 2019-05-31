В Уфе скончалась роженица выпавшая из окна роддома
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В Уфе скончалась роженица, выпавшая накануне из окна своей палаты в роддоме № 4. Известно, что у женщины были некоторые проблемы с психикой. Врачам пришлось принимать роды прямо на траве, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным источника, близкого к ситуации, врачам не удалось спасти девушку, выпавшую несколько дней назад из окна своей палаты. В тот день к ней незамедлительно подбежали врачи, акушеры. Было принято решение принимать роды прямо на траве, под окнами лечебного учреждения.
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По словам соседок погибшей по палате, роженица страдала психическим заболеванием. К ней даже была приставлена сиделка, но в какой-то момент она отвлеклась. Этого времён женщине хватило, чтобы выпрыгнуть в окно.
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