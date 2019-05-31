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В Уфе скончалась роженица выпавшая из окна роддома

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе скончалась роженица выпавшая из окна роддома

В Уфе скончалась роженица, выпавшая накануне из окна своей палаты в роддоме № 4. Известно, что у женщины были некоторые проблемы с психикой. Врачам пришлось принимать роды прямо на траве, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным источника, близкого к ситуации, врачам не удалось спасти девушку, выпавшую несколько дней назад из окна своей палаты. В тот день к ней незамедлительно подбежали врачи, акушеры. Было принято решение принимать роды прямо на траве, под окнами лечебного учреждения.

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Роды прошли успешно, но, к сожалению, малыш не пережил падение и спустя некоторое время скончался. Роженицу отправили в тяжелом состоянии в реанимацию. Сегодня стало известно о том, что она умерла.

По словам соседок погибшей по палате, роженица страдала психическим заболеванием. К ней даже была приставлена сиделка, но в какой-то момент она отвлеклась. Этого времён женщине хватило, чтобы выпрыгнуть в окно.

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