В Уфе скончалась роженица выпавшая из окна роддома

В Уфе скончалась роженица, выпавшая накануне из окна своей палаты в роддоме № 4. Известно, что у женщины были некоторые проблемы с психикой. Врачам пришлось принимать роды прямо на траве, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным источника, близкого к ситуации, врачам не удалось спасти девушку, выпавшую несколько дней назад из окна своей палаты. В тот день к ней незамедлительно подбежали врачи, акушеры. Было принято решение принимать роды прямо на траве, под окнами лечебного учреждения.

Роды прошли успешно, но, к сожалению, малыш не пережил падение и спустя некоторое время скончался. Роженицу отправили в тяжелом состоянии в реанимацию. Сегодня стало известно о том, что она умерла.По словам соседок погибшей по палате, роженица страдала психическим заболеванием. К ней даже была приставлена сиделка, но в какой-то момент она отвлеклась. Этого времён женщине хватило, чтобы выпрыгнуть в окно.