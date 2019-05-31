В Уфе маршрутка врезалась в столб: пострадали пять человек
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Серьезное ДТП произошло сегодня, 31 мая, около 19.00 в уфимской Черниковке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пассажирский автобус 272 маршрута врезался в столб, сообщает сайт Newsbash.ru.
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