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В Уфе маршрутка врезалась в столб: пострадали пять человек

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе маршрутка врезалась в столб: пострадали пять человек

Серьезное ДТП произошло сегодня, 31 мая, около 19.00 в уфимской Черниковке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пассажирский автобус 272 маршрута врезался в столб, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария произошла по улице Орджоникидзе, рядом с Калининским ЗАГСом. В результате пострадали пять человек. У них зафиксированы легкие травмы. По предварительной информации, маршрутку подрезал на дороге легковой автомобиль. Сейчас на месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции и представители экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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