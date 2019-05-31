В Уфе маршрутка врезалась в столб: пострадали пять человек

Серьезное ДТП произошло сегодня, 31 мая, около 19.00 в уфимской Черниковке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пассажирский автобус 272 маршрута врезался в столб, сообщает сайт Newsbash.ru.

Авария произошла по улице Орджоникидзе, рядом с Калининским ЗАГСом. В результате пострадали пять человек. У них зафиксированы легкие травмы. По предварительной информации, маршрутку подрезал на дороге легковой автомобиль. Сейчас на месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции и представители экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства случившегося.