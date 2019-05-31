Смертельная авария в Белокатайском районе: водитель «Лады Калины» опрокинулся в кювет
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В Белокатайском районе Башкортостана днем 30 мая погиб водитель отечественного автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.
По информации ведомства, за сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 41 нетрезвого водителя и разыскали один ранее угнанный автомобиль.
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