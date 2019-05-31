Смертельная авария в Белокатайском районе: водитель «Лады Калины» опрокинулся в кювет

В Белокатайском районе Башкортостана днем 30 мая погиб водитель отечественного автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 64 км трассы Большеустьикинское — Новобелокатай 59-летний местный житель, управляя «Ладой Калина», допустил опрокидывание автомобиля. Мужчина погиб до приезда скорой медпомощи.По информации ведомства, за сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 41 нетрезвого водителя и разыскали один ранее угнанный автомобиль.