Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Смертельная авария в Белокатайском районе: водитель «Лады Калины» опрокинулся в кювет

Смертельная авария в Белокатайском районе: водитель «Лады Калины» опрокинулся в кювет

Добавлено: 31.05.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белокатайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Смертельная авария в Белокатайском районе: водитель «Лады Калины» опрокинулся в кювет

В Белокатайском районе Башкортостана днем 30 мая погиб водитель отечественного автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом

Читайте также:

В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом
По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 64 км трассы Большеустьикинское — Новобелокатай 59-летний местный житель, управляя «Ладой Калина», допустил опрокидывание автомобиля. Мужчина погиб до приезда скорой медпомощи.

По информации ведомства, за сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 41 нетрезвого водителя и разыскали один ранее угнанный автомобиль.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Иглинском районе произошла смертельная авария с участием «Лада Ларгус» и Suzuki Grand Vitara
Происшествия
В Иглинском районе произошла смертельная авария с участием «Лада Ларгус» и Suzuki Grand Vitara
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек
Происшествия
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Происшествия
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Происшествия
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Общество / Происшествия
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: