В Иглинском районе мужчина едва не убил свою бывшую супругу кирпичом

Опасаясь за себя и жизни двух детей, Дарье Черемных пришлось обратиться за помощью в полицию. К заявлению женщина приложила и видео-доказательства, сообщает сайт Newsbash.ru





Это уже далеко не первое её заявление в полицию с жалобами на бывшего мужа. Но на этот раз, надеется Дарья Черемных, последнее – просит привлечь обидчика к уголовной ответственности. Сейчас вместе с двумя детьми она вынуждена ютиться у знакомых, домой возвращаться боится.

И если раньше дебош, который экс-супруг устраивал, не стесняясь дочери и сына, оставался, так сказать, за кадром, то сейчас у женщины есть неопровержимые доказательства. Во время очередного погрома, сопровождающимся нецензурной бранью и угрозами, Дарья всё-таки нашла в себе силы и нажала на кнопку записи мобильника.Что стало причиной такого буйного поведения мужчины на этот раз – не ясно. Тяжелый строительный материал 35-летний Алексей Черемных явно со злостью кидает в окна их общего с Дарьей дома. Стёкла разбиваются вдребезги. А от последнего брошенного кирпича женщина смогла увернуться лишь чудом. На этих кадрах видно — дебошир точно целился в экс-супругу.После развода мужчине досталась в этом доме лишь ¼ доли. Но жить здесь он вроде бы и сам не хотел, рассказывает Дарья, снял квартиру. А затем регулярно стал наведывается к бывшей супруге и закатывать скандалы — то кулаком тонкие перегородки между комнатами проломит, а бывало и за топор схватиться, о чём до сих свидетельствуют следы на стенах. Агрессивности Алексея поражаются даже соседи некогда счастливой семьи.Доказать реальные угрозы убийством оказалось непросто. Но как минимум за порчу имущества, которое подтверждается еще и этими кадрами, мужчине теперь точно грозит уголовное наказание. Видео Дарья приложила к своему заявлению.



Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по РБ:

«Сейчас по этому заявлению полицейские проводят проверку. И после установления обстоятельств происшествия, а также оценки ущерба будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела».

Она не раз пыталась мирно поговорить с бывшим мужем и выяснить причину скандалов. Но вот и сегодня он снова не отвечает на её звонки.А телефонный разговор Алексея с нашей съёмочной группой был коротким, но тоже, мягко говоря, эмоциональным.Не удивительно, что женщина опасается не только за себя, но и за жизни детей. Кто знает, что в следующий раз экс-супруг устроит в их общем доме, объясняет Дарья. Поэтому, как говорится, от греха подальше – мать вместе с сыном и дочерью вынуждены снова ночевать у знакомых.