В Иглинском районе мужчина едва не убил свою бывшую супругу кирпичом
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Опасаясь за себя и жизни двух детей, Дарье Черемных пришлось обратиться за помощью в полицию. К заявлению женщина приложила и видео-доказательства, сообщает сайт Newsbash.ru
Это уже далеко не первое её заявление в полицию с жалобами на бывшего мужа. Но на этот раз, надеется Дарья Черемных, последнее – просит привлечь обидчика к уголовной ответственности. Сейчас вместе с двумя детьми она вынуждена ютиться у знакомых, домой возвращаться боится.
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Что стало причиной такого буйного поведения мужчины на этот раз – не ясно. Тяжелый строительный материал 35-летний Алексей Черемных явно со злостью кидает в окна их общего с Дарьей дома. Стёкла разбиваются вдребезги. А от последнего брошенного кирпича женщина смогла увернуться лишь чудом. На этих кадрах видно — дебошир точно целился в экс-супругу.
После развода мужчине досталась в этом доме лишь ¼ доли. Но жить здесь он вроде бы и сам не хотел, рассказывает Дарья, снял квартиру. А затем регулярно стал наведывается к бывшей супруге и закатывать скандалы — то кулаком тонкие перегородки между комнатами проломит, а бывало и за топор схватиться, о чём до сих свидетельствуют следы на стенах. Агрессивности Алексея поражаются даже соседи некогда счастливой семьи.
Доказать реальные угрозы убийством оказалось непросто. Но как минимум за порчу имущества, которое подтверждается еще и этими кадрами, мужчине теперь точно грозит уголовное наказание. Видео Дарья приложила к своему заявлению.
Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по РБ:
«Сейчас по этому заявлению полицейские проводят проверку. И после установления обстоятельств происшествия, а также оценки ущерба будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела».Она не раз пыталась мирно поговорить с бывшим мужем и выяснить причину скандалов. Но вот и сегодня он снова не отвечает на её звонки.
А телефонный разговор Алексея с нашей съёмочной группой был коротким, но тоже, мягко говоря, эмоциональным.
Не удивительно, что женщина опасается не только за себя, но и за жизни детей. Кто знает, что в следующий раз экс-супруг устроит в их общем доме, объясняет Дарья. Поэтому, как говорится, от греха подальше – мать вместе с сыном и дочерью вынуждены снова ночевать у знакомых.
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