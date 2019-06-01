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В Уфе задержали уличного грабителя

Добавлено: 01.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе задержали уличного грабителя

Полиция Уфы задержала подозреваемого в серии уличных грабежей. Молодой человек нападал на женщин и резким движением срывал с них золотые цепочки. Похищенные украшения злоумышленник сдавал в ломбард, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, один из инцидентов попал в объектив видеокамер. Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, накануне в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестный подбежал к ней на улице с сорвал с шеи цепочку с крестиком стоимостью 45 тысяч рублей. По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Уфимского района. В разных частях города молодой человек напал на четырех женщин.

Возбуждено уголовное дело. Не исключено, что задержанный причастен и к другим подобным эпизодам.

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