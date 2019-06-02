Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кармаскалинском районе ураган сорвал крышу двух домов

В Кармаскалинском районе ураган сорвал крышу двух домов

Добавлено: 02.06.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кармаскалинском районе ураган сорвал крышу двух домов

Вчерашний шквалистый ветер привел к разрушениям в Кармаскалинском районе Башкирии. На улице Новой в селе Кармаскалы сорвало кровлю 2-этажного дома на 11 квартир на площади в 80 квадратных метров. В соседнем частном доме слетела кровля на площади в 6 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Кармаскалинский район завезли датских буренок

Читайте также:

В Кармаскалинский район завезли датских буренок
В МЧС сообщают, что на место инцидента выехал председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас идут восстановительные работы, их должны закончить сегодня. Напомним, сегодня, 2 июня, в некоторых районах Башкирии снова прогнозируются грозы, дожди, шквалистый ветер и даже град.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Погода на завтра в Башкортостане: 1 июня 2019 года прогнозируются грозы
Общество
Погода на завтра в Башкортостане: 1 июня 2019 года прогнозируются грозы
В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений
Происшествия
В Гафурийском, Аургазинском и Ишимбайском районах ветер сорвал крыши домов и медучреждений
В Нуримановском районе ураган сорвал крышу со здания школы
Происшествия
В Нуримановском районе ураган сорвал крышу со здания школы
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
Происшествия
В Стерлитамакском районе ураган сорвал кровлю со здания птицефабрики
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
Происшествия
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
В Ишимбайском районе ураган сорвал крыши с домов и повалил деревья
Происшествия
В Ишимбайском районе ураган сорвал крыши с домов и повалил деревья
В Янаульском районе ураган оставил без света 23 населённых пункта – идут восстановительные работы
Общество
В Янаульском районе ураган оставил без света 23 населённых пункта – идут восстановительные работы
Прокатившийся по Башкирии ураган сорвал крыши с домов и больницы
Общество
Прокатившийся по Башкирии ураган сорвал крыши с домов и больницы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: