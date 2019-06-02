В Кармаскалинском районе ураган сорвал крышу двух домов
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Вчерашний шквалистый ветер привел к разрушениям в Кармаскалинском районе Башкирии. На улице Новой в селе Кармаскалы сорвало кровлю 2-этажного дома на 11 квартир на площади в 80 квадратных метров. В соседнем частном доме слетела кровля на площади в 6 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сейчас идут восстановительные работы, их должны закончить сегодня. Напомним, сегодня, 2 июня, в некоторых районах Башкирии снова прогнозируются грозы, дожди, шквалистый ветер и даже град.
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