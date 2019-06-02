В Иглинском районе сбили беременную девушку
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В социальных сетях опубликовано видео, где запечатлен момент наезда на девушку. Со слов автора поста, это произошло накануне в Иглино, предположительно, пострадавшая была беременная.
«Выбежала на проезжую часть, не оглядываясь. Водителя оправдать!», – прокомментировали пользователи.В настоящий момент о состоянии пострадавшей информации нет.
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