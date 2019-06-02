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В Иглинском районе сбили беременную девушку

Добавлено: 02.06.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе сбили беременную девушку

В социальных сетях опубликовано видео, где запечатлен момент наезда на девушку. Со слов автора поста, это произошло накануне в Иглино, предположительно, пострадавшая была беременная.

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На кадрах видно, как она идет по обочине вместе с другими людьми, а затем резко перебегает дорогу, где ее и сбивает белая иномарка.
«Выбежала на проезжую часть, не оглядываясь. Водителя оправдать!», – прокомментировали пользователи.
В настоящий момент о состоянии пострадавшей информации нет.

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