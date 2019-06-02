В Иглинском районе сбили беременную девушку

В социальных сетях опубликовано видео, где запечатлен момент наезда на девушку. Со слов автора поста, это произошло накануне в Иглино, предположительно, пострадавшая была беременная.



«Выбежала на проезжую часть, не оглядываясь. Водителя оправдать!», – прокомментировали пользователи.

На кадрах видно, как она идет по обочине вместе с другими людьми, а затем резко перебегает дорогу, где ее и сбивает белая иномарка.В настоящий момент о состоянии пострадавшей информации нет.