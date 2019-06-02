В Архангельском районе в перевернувшемся авто пострадали два человека
Комментарии (0)
Загрузка...
В республиканской дорожной полиции сообщили, что накануне ночью произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии водителя и его 34-летнего пассажира госпитализировали, обстоятельства случившегося расследуются.
Читайте также
Происшествия
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Туймазинском районе молодой водитель опрокинул авто в кювет
Человек и закон
В Иглинском районе по вине пьяного водителя погибли два пассажира
Происшествия
В Кушнаренковском районе водитель лишенный прав совершил аварию
Происшествия
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек