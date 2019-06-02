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В Архангельском районе в перевернувшемся авто пострадали два человека

Добавлено: 02.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
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В Архангельском районе в перевернувшемся авто пострадали два человека

В республиканской дорожной полиции сообщили, что накануне ночью произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария случилась в селе Архангельское около двух часов ночи, напротив  104-го дома на улице Чкалова. По данным ГИБДД, местный 40-летний житель за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» допустил опрокидывание. Уточняется, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водителя и его 34-летнего пассажира госпитализировали, обстоятельства случившегося расследуются.

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