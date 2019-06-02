В Архангельском районе в перевернувшемся авто пострадали два человека

В республиканской дорожной полиции сообщили, что накануне ночью произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



Авария случилась в селе Архангельское около двух часов ночи, напротив 104-го дома на улице Чкалова. По данным ГИБДД, местный 40-летний житель за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» допустил опрокидывание. Уточняется, что он был в состоянии алкогольного опьянения.В результате аварии водителя и его 34-летнего пассажира госпитализировали, обстоятельства случившегося расследуются.