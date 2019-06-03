Смертельная авария в Куюргазинском районе: лоб в лоб столкнулись "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта"

Один человек погиб, шестеро доставлены в больницу для осмотра медиками после столкновения на встречке двух легковых автомобилей - "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта" в Куюргазинском районе Башкирии. Двое из пострадавших - это дети. Не выжил водитель южнокорейского автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным МВД по РБ, авария с жертвами произошла 2 июня в воскресенье 18.00 на 258 километре автодороги Уфа-Оренбург.

- Столкнулись встречные "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта", - прокомментировали в полицейском ведомстве. - В результате аварии погиб водитель иномарки, а также доставлены шесть пассажиров обоих автомобилей в больницу для осмотра.

Обстоятельства произошедшего на месте выясняют сотрудники Госавтоинспекции.