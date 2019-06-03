Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Смертельная авария в Куюргазинском районе: лоб в лоб столкнулись "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта"

Смертельная авария в Куюргазинском районе: лоб в лоб столкнулись "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта"

Добавлено: 03.06.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Смертельная авария в Куюргазинском районе: лоб в лоб столкнулись "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта"

Один человек погиб, шестеро доставлены в больницу для осмотра медиками после столкновения на встречке двух легковых автомобилей - "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта" в Куюргазинском районе Башкирии. Двое из пострадавших - это дети. Не выжил водитель южнокорейского автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным МВД по РБ, авария с жертвами произошла 2 июня в воскресенье 18.00 на 258 километре автодороги Уфа-Оренбург.

Юлай Ильясов возглавит администрацию Куюргазинского района

Читайте также:

Юлай Ильясов возглавит администрацию Куюргазинского района
- Столкнулись встречные "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта", - прокомментировали в полицейском ведомстве. - В результате аварии погиб водитель иномарки, а также доставлены шесть пассажиров обоих автомобилей в больницу для осмотра.
Обстоятельства произошедшего на месте выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
В Гафурийском районе, совершая рискованный обгон, водитель "Гранты" столкнулся с иномаркой
Происшествия
В Гафурийском районе, совершая рискованный обгон, водитель "Гранты" столкнулся с иномаркой
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Происшествия
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Под Сибаем легковое авто столкнулось с мусоровозом
Происшествия
Под Сибаем легковое авто столкнулось с мусоровозом
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Происшествия
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
В Стерлитамаке пожилая женщина после столкновения двух автомобилей получила травмы
Происшествия
В Стерлитамаке пожилая женщина после столкновения двух автомобилей получила травмы
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: