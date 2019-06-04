Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия

Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия

Добавлено: 04.06.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия

Сегодня, 4 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы произошел крупный пожар. В 8:21 загорелся металлический ангар на территории научно-производственного предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.

Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях

Читайте также:

Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях
Прибывшие на место пожарные — 26 человек и 7 единиц техники — установили, что горят емкости с отработанным маслом. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 9:19 пожар удалось локализовать, а в 9:30 — потушить пламя.К счастью, никто не пострадал. В обстоятельствах и причинах возгорания разбираются специалисты.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира
Происшествия
Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира
В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных
Происшествия
В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных
В Уфе загорелся бесхозный склад
Происшествия
В Уфе загорелся бесхозный склад
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Происшествия
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
Происшествия
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой
Общество
Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой
В Уфе на стоянке сгорели 9 машин
Общество
В Уфе на стоянке сгорели 9 машин
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: