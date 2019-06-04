Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия

Сегодня, 4 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы произошел крупный пожар. В 8:21 загорелся металлический ангар на территории научно-производственного предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.



Прибывшие на место пожарные — 26 человек и 7 единиц техники — установили, что горят емкости с отработанным маслом. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 9:19 пожар удалось локализовать, а в 9:30 — потушить пламя.К счастью, никто не пострадал. В обстоятельствах и причинах возгорания разбираются специалисты.