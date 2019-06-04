Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия
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Сегодня, 4 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы произошел крупный пожар. В 8:21 загорелся металлический ангар на территории научно-производственного предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.
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