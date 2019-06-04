ДТП в Салавате: водитель сбил двух пешеходов

В Салавате 29-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 на пешеходном переходе сбил переходивших дорогу мужчину и женщину, сообщает сайт Newsbash.ru.



В результате аварии 37-летний мужчина и 52-летняя женщина с травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.За сутки 3 июня на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД.Выявлено более 2400 нарушений ПДД и задержан 41 нетрезвый водитель.