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ДТП в Салавате: водитель сбил двух пешеходов

Добавлено: 04.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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ДТП в Салавате: водитель сбил двух пешеходов

В Салавате 29-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 на пешеходном переходе сбил переходивших дорогу мужчину и женщину, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В результате аварии 37-летний мужчина и 52-летняя женщина с травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

За сутки 3 июня на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Выявлено более 2400 нарушений ПДД и задержан 41 нетрезвый водитель.

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