ДТП в Салавате: водитель сбил двух пешеходов
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В Салавате 29-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 на пешеходном переходе сбил переходивших дорогу мужчину и женщину, сообщает сайт Newsbash.ru.
За сутки 3 июня на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Выявлено более 2400 нарушений ПДД и задержан 41 нетрезвый водитель.
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