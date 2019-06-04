В Краснокамском районе двое мужчин изнасиловали в лесу студентку
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Двое мужчин 24 и 35 лет задержаны за изнасилование 17-летней девушки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, спустя почти неделю после произошедшего в полицию обратились родственники пострадавшей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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