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В Краснокамском районе двое мужчин изнасиловали в лесу студентку

Добавлено: 04.06.19
Просмотров: 133
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе двое мужчин изнасиловали в лесу студентку

Двое мужчин 24 и 35 лет задержаны за изнасилование 17-летней девушки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, спустя почти неделю после произошедшего в полицию обратились родственники пострадавшей, сообщает сайт Newsbash.ru
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По предварительной информации, инцидент произошел в лесу в Краснокамском районе республики. В содеянном подозреваемые признались. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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