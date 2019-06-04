Ураган в Кугарчинском районе сорвал крышу школы в селе Мраково | видео
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В Кугарчинском районе сильный ветер повредил кровлю школы. Инцидент произошел в селе Мраково. Порывы ветра были настолько сильными, что часть местной школы фактически осталась без крыши, сообщает сайт Newsbash.ru.
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