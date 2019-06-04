Ураган в Кугарчинском районе сорвал крышу школы в селе Мраково | видео

В Кугарчинском районе сильный ветер повредил кровлю школы. Инцидент произошел в селе Мраково. Порывы ветра были настолько сильными, что часть местной школы фактически осталась без крыши, сообщает сайт Newsbash.ru.

Поток воздуха вырвал несколько металлических листов вместе с перекрытиями, их унесло на несколько метров от здания. Площадь повреждений составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет, угрозы обрушения тоже. Также, по словам местных жителей, из-за ветра в селе Мраково было повалено несколько деревьев, зафиксированы факты обрыва линий электропередачи. На местах уже приступили к ликвидации последствий.