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В Башкирии ураганный ветер за два дня повредил 27 построек в трех районах

Добавлено: 04.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии ураганный ветер за два дня повредил 27 построек в трех районах

За последние два дня сильный ветер частично повредил кровли 27 построек сразу в нескольких населенных пунктах Кугарчинского, Миякинского и Стерлибашевского районов, в том числе 9 жилых домов и школы, сообщает сайт Newsbash.ru.

В результате разгула стихии никто не погиб и не пострадал. В одном из населенных пунктов нарушилось электроснабжение, однако уже к утру его восстановили.

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Администрации районов приняли меры по ликвидации последствий шквалистого усиления ветра. В пострадавшие населенные пункты направлены бригады специалистов, пиломатериалы и кровельное железо.

Работы по восстановлению кровель жилых домов планируется завершить сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.


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