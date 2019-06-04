В Башкирии ураганный ветер за два дня повредил 27 построек в трех районах
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За последние два дня сильный ветер частично повредил кровли 27 построек сразу в нескольких населенных пунктах Кугарчинского, Миякинского и Стерлибашевского районов, в том числе 9 жилых домов и школы, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате разгула стихии никто не погиб и не пострадал. В одном из населенных пунктов нарушилось электроснабжение, однако уже к утру его восстановили.
Работы по восстановлению кровель жилых домов планируется завершить сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
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