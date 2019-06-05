В Салавате водитель опрокинул автомобиль с пассажирами и сбежал

В городе Салавате накануне вечером на пересечении улиц Первомайской и Нуриманова неустановленный водитель за рулём Hyundai Sonata на круговом движении наехал на центральный газон и опрокинулся, сообщает сайт Newsbash.ru.



В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что в ДТП пострадали пассажиры: 34-летний мужчина и 31-летняя женщина. Сам водитель, бросив автомобиль, скрылся.Сейчас стражи порядка ведут его поиски.По данным ведомства, 4 июня на дорогах республики было зарегистрировано 10 автоаварий, в которых 12 человек получили травмы.