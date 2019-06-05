В Салавате водитель опрокинул автомобиль с пассажирами и сбежал
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В городе Салавате накануне вечером на пересечении улиц Первомайской и Нуриманова неустановленный водитель за рулём Hyundai Sonata на круговом движении наехал на центральный газон и опрокинулся, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сейчас стражи порядка ведут его поиски.
По данным ведомства, 4 июня на дорогах республики было зарегистрировано 10 автоаварий, в которых 12 человек получили травмы.
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