В Инстаграм появилась фейковая страница Луизы Хайруллиной

В социальной сети Instagram появилась страничка с именем Луизы Хайруллиной, в описании ее профиля есть и уточнение — «мать двоих детей». Единственная публикация появилась в минувшую субботу, 1 июня. На сегодня, 5 июня, она набрала 62 отметки «нравится» и 57 комментариев, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Добрый день всем тем, кому интересна наша судьба. В первую очередь попрошу не писать гадостей под фото, ибо пришлось почистить все фотографии. У нас все хорошо. Сказать, где мы, я не могу. Всем спасибо за поддержку, — подписан единственный пост с панорамой большого города.Как удалось выяснить UFA1.RU, на фотографии изображена столица Казахстана город Нур-Султан, а если точнее - набережная Ишима. И в каждом из комментариев к публикации слова поддержки. А пользователь под ником Vitalevnasvetlana даже выразила опасения:

— Для чего в социальных сетях сидеть? Вас же махом спецслужбы найдут... Отключайте телефоны, мой вам совет, и скрывайтесь дальше! Несколько лет затишья, и не вспомнят о вас, — посоветовала девушка.

Правда, опасаться семье Луизы, похоже, незачем. Тут же в комментариях другой пользователь раскрыл секрет — страничка фейковая и электронная почта, к которой привязан аккаунт, принадлежит совершенно постороннему человеку.О том, почему общество массово поддерживает Луизу и ее семью, рассказал кандидат социологических наук Эмиль Леготин — он назвал это запросом на социальную справедливость.