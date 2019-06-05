В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек
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В селе Булгаково Уфимского района сегодня днем произошел крупный пожар. Огонь охватил четыре постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В тушении участвуют 14 единиц техники и 33 огнеборца, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Погибших и пострадавших нет. На место ЧП прибыл заместитель начальника ГУ МЧС России по РБ Виталий Барзайкин.
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