Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек

В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек

Добавлено: 05.06.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек

В селе Булгаково Уфимского района сегодня днем произошел крупный пожар. Огонь охватил четыре постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В тушении участвуют 14 единиц техники и 33 огнеборца, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе нашли способ бороться с расклейщиками объявлений

Читайте также:

В Уфе нашли способ бороться с расклейщиками объявлений
Пожарные продолжают работать на месте возгорания. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, двухэтажный жилой дом загорелся по всей площади, также горят металлический и шлакоблочный гараж и баня. Спустя чуть более часа с момента поступления вызова (в 13:27), огонь удалось локализовать.

Погибших и пострадавших нет. На место ЧП прибыл заместитель начальника ГУ МЧС России по РБ Виталий Барзайкин.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия
Происшествия
Пожар Орджоникидзевском районе Уфы: загорелся ангар на территории научно-производственного предприятия
В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных
Происшествия
В Кушнаренковском районе произошел крупный пожар, который тушили 60 пожарных
В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га
Происшествия
В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га
В Белорецком районе загорелся бревенчатый дом: пострадал мужчина
Происшествия
В Белорецком районе загорелся бревенчатый дом: пострадал мужчина
Пожар в Аургазинском районе унес жизнь 30-летнего мужчины
Происшествия
Пожар в Аургазинском районе унес жизнь 30-летнего мужчины
В Уфе на заводе «Башнефть-УНПЗ» произошел пожар
Происшествия
В Уфе на заводе «Башнефть-УНПЗ» произошел пожар
В Стерлитамаке из огня загоревшейся квартиры спасли трех жителей
Происшествия
В Стерлитамаке из огня загоревшейся квартиры спасли трех жителей
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
Происшествия
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: