В Булгаково сильный пожар охватил 2-этажный дом и несколько построек

В селе Булгаково Уфимского района сегодня днем произошел крупный пожар. Огонь охватил четыре постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В тушении участвуют 14 единиц техники и 33 огнеборца, сообщает сайт Newsbash.ru.

Пожарные продолжают работать на месте возгорания. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, двухэтажный жилой дом загорелся по всей площади, также горят металлический и шлакоблочный гараж и баня. Спустя чуть более часа с момента поступления вызова (в 13:27), огонь удалось локализовать.Погибших и пострадавших нет. На место ЧП прибыл заместитель начальника ГУ МЧС России по РБ Виталий Барзайкин.