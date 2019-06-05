В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы
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Сегодня днем, 5 июня, в населенном пункте Толбазы Аургазинского района частично снесло кровлю здания начальных классов лицея №1. В это время в учебном заведении функционировал летний лагерь, там находились 225 детей и 30 человек персонала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Известно, что сильный ветер снес с крыши профнастил площадью 120 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Погибших, пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен. В период проведения аварийно-восстановительных работ летний лагерь будет переведен в детско-юношескую спортивную школу населенного пункта Толбазы, — сообщили спасатели.
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