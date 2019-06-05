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В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы

Сегодня днем, 5 июня, в населенном пункте Толбазы Аургазинского района частично снесло кровлю здания начальных классов лицея №1. В это время в учебном заведении функционировал летний лагерь, там находились 225 детей и 30 человек персонала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Известно, что сильный ветер снес с крыши профнастил площадью 120 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Погибших, пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен. В период проведения аварийно-восстановительных работ летний лагерь будет переведен в детско-юношескую спортивную школу населенного пункта Толбазы, — сообщили спасатели.

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Напомним, в республике прослеживаются нестабильные погодные условия. Так, с 20 часов вечера 5 июня в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, порывы 16-21 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8,+10°, днем +22,+24°.

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