Передача «Прямой эфир» предложила вознаграждение за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной

В программе «Прямой эфир» Андрея Малахова сообщили, что за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной и ее мужа Марата можно получить вознаграждение в размере одного миллиона рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





В день ограбления Луиза отпросилась с работы пораньше, перед уходом спрятала в сумке несколько упаковок с наличными, вышла на улицу и исчезла. Позже выяснилось, что вместе с женщиной исчезла вся ее семья. После того дня в региональном МВД распространяют ориентировки двух пропавших сестер, которые являются дочерями кассира. В школе учителя сообщали, что девочки перед исчезновением Хайруллиных рассказывали, что собираются всей семьей на море.

На программе соседка заявила, что возможен криминальный аспект пропажи семьи, даже убийство. Эксперты в студии выдвинули свою версию о том, что Луиза вместе с семьей уже давно за границей.