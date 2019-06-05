Передача «Прямой эфир» предложила вознаграждение за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной
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В программе «Прямой эфир» Андрея Малахова сообщили, что за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной и ее мужа Марата можно получить вознаграждение в размере одного миллиона рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
В день ограбления Луиза отпросилась с работы пораньше, перед уходом спрятала в сумке несколько упаковок с наличными, вышла на улицу и исчезла. Позже выяснилось, что вместе с женщиной исчезла вся ее семья. После того дня в региональном МВД распространяют ориентировки двух пропавших сестер, которые являются дочерями кассира. В школе учителя сообщали, что девочки перед исчезновением Хайруллиных рассказывали, что собираются всей семьей на море.
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