Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража
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Появились новые подробности ограбления банка в Салавате. Свою версию произошедшего рассказал отец Луизы Хайруллиной, сообщает сайт Newsbash.ru.
Женщину подозревают в краже почти 25 миллионов рублей. Громкая история исчезновения четырех человек в Салавате сегодня вышла в федеральный эфир. В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» близкие и друзья Луизы рассказали о семье и возможных мотивах похищения крупной суммы денег из банковской кассы.
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«В этой истории возможен только криминальный след, а не ее кража. Кража возможна только из-за того, что ее подставили, заставили, вынудили. Она могла пойти только не по собственной воле, пусть она пошла даже по собственной воле, но ее это вынудила ситуация. А чтобы просто так деньги взять в банке, она и раньше могла это сделать», — заявил отец Луизы Хайруллиной, Рамиль Муллахметов.
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