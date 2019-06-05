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Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража

Появились новые подробности ограбления банка в Салавате. Свою версию произошедшего рассказал отец Луизы Хайруллиной, сообщает сайт Newsbash.ru.

Женщину подозревают в краже почти 25 миллионов рублей. Громкая история исчезновения четырех человек в Салавате сегодня вышла в федеральный эфир. В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» близкие и друзья Луизы рассказали о семье и возможных мотивах похищения крупной суммы денег из банковской кассы.

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Среди гостей студии был и продюсер ГТРК «Башкортостан» Биктимир Абдрашитов, который рассказал некоторые подробности расследования «Вестей», а также эксклюзивно пообщался с отцом сбежавшей женщины. В виновность своей дочери он не верит.
«В этой истории возможен только криминальный след, а не ее кража. Кража возможна только из-за того, что ее подставили, заставили, вынудили. Она могла пойти только не по собственной воле, пусть она пошла даже по собственной воле, но ее это вынудила ситуация. А чтобы просто так деньги взять в банке, она и раньше могла это сделать», — заявил отец Луизы Хайруллиной, Рамиль Муллахметов.

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