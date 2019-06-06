Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик
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На территории Иглинского района 5 июня произошла серьезная авария, которая чудом обошлась без жертв. На 1531 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик, сообщает сайт Newsbash.ru.
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