Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик

На территории Иглинского района 5 июня произошла серьезная авария, которая чудом обошлась без жертв. На 1531 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик, сообщает сайт Newsbash.ru.



71-летний водитель «Фольксвагена Тигуан» из Свердловской области разворачивался с правой обочины и спровоцировал столкновение с большегрузом «Мерседес-Бенц». К счастью, фура не успела подмять иномарку под себя, и все остались живы. Однако две пассажирки «Тигуана» 69 и 89 лет получили травмы.В Башкирии за минувшие сутки произошло 11 ДТП с 15 пострадавшими. 27 водителей задержали за нетрезвое вождение, также автоинспекторы разыскали один угнанный автомобиль.