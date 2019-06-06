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Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик

Добавлено: 06.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик

На территории Иглинского района 5 июня произошла серьезная авария, которая чудом обошлась без жертв. На 1531 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик, сообщает сайт Newsbash.ru.

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71-летний водитель «Фольксвагена Тигуан» из Свердловской области разворачивался с правой обочины и спровоцировал столкновение с большегрузом «Мерседес-Бенц». К счастью, фура не успела подмять иномарку под себя, и все остались живы. Однако две пассажирки «Тигуана» 69 и 89 лет получили травмы.
В Башкирии за минувшие сутки произошло 11 ДТП с 15 пострадавшими. 27 водителей задержали за нетрезвое вождение, также автоинспекторы разыскали один угнанный автомобиль.

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