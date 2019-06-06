В Кумертау на врачей психоневрологического диспансера завели уголовное дело

В Башкирии на врачей заведено еще одного уголовное дело. Под следствием оказались сотрудники психоневрологического диспансера в Кумертау, сообщает сайт Newsbash.ru.





Заведующую, двоих психиатров и медсестру обвиняют в незаконной госпитализации (статья 128 УК) и фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ). Заявление на них написали родственники пациента, больного шизофренией.

«Врач вызвала по тревожной кнопке наряд полиции, больной из поликлиники сбежал. По существующему порядку мы направили документы в суд о принудительной госпитализации. Для нас, врачей, ответ очевиден – больной нуждается в дополнительном обследовании и лечении в стационаре», – рассказывает заведующая Арина Борисова.

«Лекарства рецептурные, купить их просто так невозможно, по нашим записям, за рецептом родственники обращались за полгода один раз, хотя лекарства нужно получать каждый месяц», – рассказали нам в профсоюзе работников здравоохранения.

Как рассказали в профсоюзе работников здравоохранения РБ, в начале апреля мужчина 1987 года рождения, который с 2015 года находится на учете у психиатра, сам пришел в диспансер. Врачи были заняты на комиссии, но согласились принять внепланового пациента. Психиатры решили, что мужчина нуждается в госпитализации. По их словам, он вел себя агрессивно, речь была несвязанной, а сознание спутанным. Однако от добровольной госпитализации пациент отказался и начал дебоширить.После этого родственники обратились в следственные органы и обвинили врачей в попытке незаконного помещения больного в психоневрологический диспансер. Уголовное дело возбудили на всех медиков, которые принимали участие в его обследовании.Между тем Кумертауский межрайонный суд, а после и Верховный суд РБ приняли решение, что врачи были правы – пациент нуждается в принудительной госпитализации. Теперь мужчине, который подрабатывает аниматором на детских праздниках и пытается получить разрешение на ношение оружия, обязан лечь в диспансер, иначе его приведут туда силой.Сами медики считают, что больной мог избежать принудительной госпитализации, если бы получал нужное лечение дома. Но родные, которые написали на врачей заявление, не приобретали для него нужные препараты.

Несмотря на решение суда и признание пациента нуждающимся в лечении, уголовное дело в отношении врачей не прекращено. Им по-прежнему грозит до трех лет лишения свободы. Юристы профсоюза считают дальнейшее преследование сотрудников диспансера нелогичным.

«К сожалению, в последнее время наметилась опасная тенденция, когда врачей сплошь и рядом обвиняют в некачественном оказании медицинских услуг. Суды завалены исками пациентов, у больниц не хватает грамотных юристов отстаивать свои интересы – в конце- концов, врач должен лечить. В итоге расходы по возмещению ущерба ложатся на зарплату медперсонала, ведь других источников покрытия этих расходов у больницы нет», – комментирует ситуацию юрист Илья Дмитриев.

Добавим, что в Башкирии наблюдается острая нехватка врачей. К слову, врачи-психиатры – в числе самых дефицитных специалистов.