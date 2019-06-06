В Бакалинском районе во время сабантуя лошадь с наездником влетела в толпу людей

Лошадь с наездником влетела в толпу людей на сабантуе в Бакалинском районе республики. Инцидент зафиксировали на видео. Как сообщили очевидцы произошедшего, ЧП случилось 1 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.



По их словам, животное протаранило зрителей и опрокинуло детскую коляску с ребенком – матери удалось быстро среагировать, к счастью, малыш не пострадал. Медики скорой помощи, дежурившей на празднике, оказали медицинскую помощь всем пострадавшим на месте – в больницу никто не поехал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.