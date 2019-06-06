В Бакалинском районе во время сабантуя лошадь с наездником влетела в толпу людей
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Лошадь с наездником влетела в толпу людей на сабантуе в Бакалинском районе республики. Инцидент зафиксировали на видео. Как сообщили очевидцы произошедшего, ЧП случилось 1 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.
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