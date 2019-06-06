Пожар в Буздяке: в квартире на Садовой улице погиб мужчина
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Трагически случай произошел минувшей ночью в селе Буздяк, где на Садовой улице произошел пожар в четырехквартирном доме.
Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило в 02:39. Соседи услышали сигнал пожарного извещателя, установленного в загоревшемся жилище. на улицы выбрались шестеро взрослых и двое детей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Очаг возгорания площадью четыре квадратных метра находился в спальной комнате. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в одной из комнат тело погибшего 61-летнего мужчины. Локализовать пламя огнеборцам удалось в 02:53, а устранить открытое горение – 03:03. Пожар потушен в 03:18 утра.
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