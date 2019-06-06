Пожар в Буздяке: в квартире на Садовой улице погиб мужчина

Трагически случай произошел минувшей ночью в селе Буздяк, где на Садовой улице произошел пожар в четырехквартирном доме.



Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило в 02:39. Соседи услышали сигнал пожарного извещателя, установленного в загоревшемся жилище. на улицы выбрались шестеро взрослых и двое детей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Очаг возгорания площадью четыре квадратных метра находился в спальной комнате. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в одной из комнат тело погибшего 61-летнего мужчины. Локализовать пламя огнеборцам удалось в 02:53, а устранить открытое горение – 03:03. Пожар потушен в 03:18 утра.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, в квартире погибшего пожарный извещатель установили еще в прошлом году. Как только комнаты начали заполняться дымом, устройство сработало, спася несколько жизней. Однако сам владелец жилища почему-то пронзительный звук извещателя не услышал. Причины трагедии установят эксперты.