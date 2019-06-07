В ряде районов Башкирии прошел крупный град
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Накануне житель Куюргазинского района Башкирии сообщил о стихии. «Град. Посевам беда. Хоть плачь...», – отметил глава района Юлай Ильясов.
Судя по фотографиям, град был достаточно крупный и побил взошедшие посевы. Очевидцы сообщают, что осадки вкупе со шквалистым ветром прошлись в направлении Бальза-Кривля-Илюшкино.
«Да, за какие-то 10-15 минут все уничтожено..............Это было страшно», – рассказала Венера Умутбаева.
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«Живем в Кривле-Илюшкино....Даже лук, чеснок и картошка лежат....как будто скосили..Я уже не говорю про огурцы-перец-помидоры....все труды ушли в никуда....я так никогда не ревела...За что???».Стихию заметили также и в Алексеевке.
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