В ряде районов Башкирии прошел крупный град

Накануне житель Куюргазинского района Башкирии сообщил о стихии. «Град. Посевам беда. Хоть плачь...», – отметил глава района Юлай Ильясов.





Судя по фотографиям, град был достаточно крупный и побил взошедшие посевы. Очевидцы сообщают, что осадки вкупе со шквалистым ветром прошлись в направлении Бальза-Кривля-Илюшкино.

«Да, за какие-то 10-15 минут все уничтожено..............Это было страшно», – рассказала Венера Умутбаева.

«Живем в Кривле-Илюшкино....Даже лук, чеснок и картошка лежат....как будто скосили..Я уже не говорю про огурцы-перец-помидоры....все труды ушли в никуда....я так никогда не ревела...За что???».

Сообщается также, что град заметили и в Юмагузинском районе.Подобные сообщения приходили и с других частей республики:Стихию заметили также и в Алексеевке.