В Белорецком районе сильный ветер повалил дерево на дом

В башкирском госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате сильного порыва ветра в деревне Рысакаево Белорецкого района на частный дом упало дерево, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место происшествия выехали спасатели, она распилили дерево и освободили дом. Известно, что никто не пострадал.

«Часто люди не представляют себе степень опасности и возможных последствий, которые несет в себе деревья. Падающий ствол способен разрушить дом и постройки, повредить линии электропередач, нанести серьезный урон элементам ландшафта. К сожалению, участившиеся случаи обрушения деревьев, как в черте города, так и на пригородных частных территориях, заставляют говорить об этом с растущей тревогой», – отметили представители комитета, добавив о необходимости соблюдать меры осторожности при непогоде.