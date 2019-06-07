В Башкирии разыскали сестру Луизы Хайруллиной: женщина уже год находится под стражей
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Эльза Бармакова, родная сестра Луизы Хайруллиной, не могла принимать участие в побеге с 25 миллионами рублей. Женщина уже год находится под стражей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает КП-Уфа, Эльзу Бармакову в прошлом году Салаватский городской суд признал виновной в распространении наркотических средств. Сейчас женщина находится в колонии, где пробудет до сентября 2021 года. Как известно, жительница Салавата пыталась продать пакетик запрещенного вещества. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские обнаружили в машине наркотики в «значительном размере».
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