В Башкирии разыскали сестру Луизы Хайруллиной: женщина уже год находится под стражей

Эльза Бармакова, родная сестра Луизы Хайруллиной, не могла принимать участие в побеге с 25 миллионами рублей. Женщина уже год находится под стражей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщает КП-Уфа, Эльзу Бармакову в прошлом году Салаватский городской суд признал виновной в распространении наркотических средств. Сейчас женщина находится в колонии, где пробудет до сентября 2021 года. Как известно, жительница Салавата пыталась продать пакетик запрещенного вещества. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские обнаружили в машине наркотики в «значительном размере».

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Эльза Бармакова могла скрыться вместе с Луизой Хайруллиной, которая вынесла из кассы «Россельхозбанка» порядка 25 млн рублей.