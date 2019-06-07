Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии разыскали сестру Луизы Хайруллиной: женщина уже год находится под стражей

В Башкирии разыскали сестру Луизы Хайруллиной: женщина уже год находится под стражей

Добавлено: 07.06.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии разыскали сестру Луизы Хайруллиной: женщина уже год находится под стражей

Эльза Бармакова, родная сестра Луизы Хайруллиной, не могла принимать участие в побеге с 25 миллионами рублей. Женщина уже год находится под стражей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает КП-Уфа, Эльзу Бармакову в прошлом году Салаватский городской суд признал виновной в распространении наркотических средств. Сейчас женщина находится в колонии, где пробудет до сентября 2021 года. Как известно, жительница Салавата пыталась продать пакетик запрещенного вещества. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские обнаружили в машине наркотики в «значительном размере».

Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража

Читайте также:

Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Эльза Бармакова могла скрыться вместе с Луизой Хайруллиной, которая вынесла из кассы «Россельхозбанка» порядка 25 млн рублей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража
Происшествия
Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража
Передача «Прямой эфир» предложила вознаграждение за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной
Происшествия
Передача «Прямой эфир» предложила вознаграждение за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной
В Инстаграм появилась фейковая страница Луизы Хайруллиной
Происшествия
В Инстаграм появилась фейковая страница Луизы Хайруллиной
Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
Общество
Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело
Происшествия
На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело
В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
Происшествия
В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков
Происшествия
В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Происшествия
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: