В Альшеевском районе сильный ветер уничтожил 600 гектаров посевов
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В Башкирии сильный ветер нанес ощутимый ущерб сельскому хозяйству Альшеевского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского «Россельхозцентра», сообщает сайт Newsbash.ru.
Специалисты отметили, что меньше всего посевы пострадали в лесостепной части республики, там, где поля окружены лесополосами. От природной стихии также пострадали Аургазинский, Кушнаренковский, Кугарчинский районы Башкирии.
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