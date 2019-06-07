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В Альшеевском районе сильный ветер уничтожил 600 гектаров посевов

Добавлено: 07.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе сильный ветер уничтожил 600 гектаров посевов

В Башкирии сильный ветер нанес ощутимый ущерб сельскому хозяйству Альшеевского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского «Россельхозцентра», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В Альшеевском районе ветер уничтожил 600 гектаров посевов. Сейчас поля покрыты плотной, сыпучей землей. Больше всего пострадали посевы сахарной свеклы. Сахарную свеклу придется пересеивать, сумма затрат на пересев составит более четырех миллионов рублей.

Специалисты отметили, что меньше всего посевы пострадали в лесостепной части республики, там, где поля окружены лесополосами. От природной стихии также пострадали Аургазинский, Кушнаренковский, Кугарчинский районы Башкирии.

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