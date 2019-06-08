Андрей Малахов рассказал, что думает об исчезновении семьи Луизы Хайруллиной | видео
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Сегодня утром программа «Говорит и показывает Уфа!» провела телемост с передачей «Прямой эфир». Ведущий Андрей Малахов поприветствовал уфимских телезрителей и рассказал, что думает об исчезновении Луизы и Марата Хайруллиных из Башкирии, которые бесследно пропали вместе с двумя своими дочерями, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Я конечно не выкладывал в соцсети посты с хэштегом #БегиЛуизаБеги, но я считаю, что это просто готовый сценарий для фильма. Интересно, как долго Луиза и Марат – ваши башкирские Бони и Клайд – смогут быть в бегах. Насколько долго они смогут «отрываться» на эти деньги, которые они похитили? Конечно, можно на эту тему шутить, но все-таки главным остается вопрос, живы ли они. Этот вопрос сегодня волнует всех, кто следит за этой историей», — поделился своим мнением Андрей Малахов.объявили в розыск после того, как они бесследно исчезли, прихватив с собой 23 млн рублей, похищенные из кассы банка. За информацию о местонахождении семьи обещают вознаграждение в 1 млн рублей. Ранее отец Луизы Хайруллиной в эксклюзивном интервью рассказал, что в этой истории возможен только криминальный след.
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