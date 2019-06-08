В Уфе в микрорайоне Инорс пьяный дебошир напал на полицейского с кулаками

Уголовный срок грозит уфимцу, который устроил пьяный дебош и напал на полицейского. Как рассказали в Следственном комитете Башкирии, 4 июня шумная компания выпивала в одном из подъездов микрорайона Инорс. Молодые люди вели себя агрессивно, матерились и громко разговаривали. Это категорически не нравилось другим жильцам дома, и они вызвали полицию, сообщает сайт Newsbash.ru.





Прибывшие на место сотрудники полиции попытался выгнать подвыпившую компанию, но один из молодых людей начал крыть служак матом и вести себя агрессивно. Тогда сотрудники решили задержать дебошира и доставить в отделение. Буйный парень идти в полицию наотрез отказался — и полез в драку. Молодой человек наносил полицейским удар за ударом и не давал себя задержать. Всё это происходило прямо под камерой видеонаблюдения. После потасовки дебошир сбежал с места преступления, но ненадолго, его личность быстро установили, а его самого нашли.

Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде, он даже признал свою вину.





— Ранее этот гражданин был судим за незаконный оборот наркотиков, а в тот же день, когда произошла драка, ему уже вынесли обвинение за оскорбление другого представителя власти, — добавили в Следственном комитете Башкирии. — В марте этого года он дебоширил в продуктовом магазине и оскорбил прибывших на вызов сотрудников Росгвардии.