ДТП в Стерлитамакском районе: пьяный водитель без прав попал в аварию
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Накануне вечером в Стерлитамакском районе произошло ДТП. Как сообщили в региональном отделении ГИБДД, происшествие случилось, предположительно, по вине 27-летнего местного жителя, который управлял «Ниссаном», не имея водительского удостоверения. Также в ведомстве сообщили, что водитель был пьян, сообщает сайт Newsbash.ru.
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