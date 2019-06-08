ДТП в Стерлитамакском районе: пьяный водитель без прав попал в аварию

Накануне вечером в Стерлитамакском районе произошло ДТП. Как сообщили в региональном отделении ГИБДД, происшествие случилось, предположительно, по вине 27-летнего местного жителя, который управлял «Ниссаном», не имея водительского удостоверения. Также в ведомстве сообщили, что водитель был пьян, сообщает сайт Newsbash.ru.



По предварительным данным, мужчина, проезжая по дороге Стерлитамак-Раевский, при развороте столкнулся с «Тойотой». В результате 45-летняя женщина, пассажирка «Ниссана», доставлена в больницу с травмами.