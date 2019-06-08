Главу Кугарчинского района Гайсу Янбаева подозревают в мошенничестве при получении субсидий

Главу Кугарчинского района Башкирии 46-летнего Гайсу Янбаева подозревают в мошенничестве при получении субсидий, выделявшихся в рамках госпрограммы «500 молочных ферм» в 2016 году. Тогда главный районный начальник трудился директором крупнейшего в районе государственного сельхозпредприятия «Тавакан». Следователи полагают, что г-н Янбаев имел непосредственное отношение к незаконному получению из государственной казны средств господдержки на сумму более 11 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Растрату обнаружили в министерстве сельского хозяйства РБ - ГУСП «Тавакан» представило в ведомство документы о покупке оборудования для производства молока на сумму 23 млн рублей, которые оказались поддельными. По данным республиканского ведомства, поилки-доилки в «Тавакан» поставило частное предприятие, принадлежащее двум местным братьям-предпринимателям, а на самом деле технику и материалы для оборудования молочной фермы закупала совсем другая уфимская фирма. Правда, уфимцы поставляли оборудование вовсе не для ГУСП «Тавакан», а для фонда социального и экономического развития Кугарчинского района. А уже потом фонд, в целях поддержки сельхозпроизводителей, на безвозмездной основе передал необходимое для молочного производства дорогостоящее оборудование сельхозпроизводству «Тавакан». На предприятии «халявное» оборудование установили, оприходовали и решили получить на него субсидии из республиканского бюджета, которые как раз компенсировали аграриям половину затрат на покупку техники. В минсельхозе приняли подложные документы и выделили деньги из региональной казны. То есть руководитель «Тавакана» оказался весьма предприимчивым человеком и рачительным хозяином - не только бесплатно получил необходимые агрегаты, но и заставил раскошелиться государство еще раз. То есть региональный бюджет фактически дважды оплатил стоимость одного и того же оборудования.

Однако подобные махинации с государственной казной, даже ради блага предприятия, караются законом. За мошенничество в особо крупном размере Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы.В апреле этого года по факту получения субсидий по липовым документам, в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ возбудили уголовное дело, в мае прошли обыски в доме г-на Янбаева в поселке Мраково, а недавно районного мэра допросили в качестве подозреваемого.Глава Кугарчинской администрации отказался от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких. Сегодня следователям предстоит выяснить, кто из руководства ГУСП «Тавакан» принимал решение об этой афере, и кто изготовил липовые бумаги поставки.

Между тем, Гайса Янбаев пришел к власти в Кугарчинском районе путем «переворота», организованного местными депутатами. В октябре прошлого года народные избранники отказались работать с прежним мэром Фаритом Мусиным из-за возникших у него разногласий с кугарчинскими элитами. Заговорщики сместили главу администрации со своего поста - муниципальное законодательство такое позволяет. В Башкирии руководители городов и районов не избираются, а работают по контрактам, который с ними подписывают местные законодатели. А потому юридически мэры напрямую зависят от депутатов городских и районных советов, которые могут расторгнуть заключенный договор. Хотя на деле, чаще всего, глава районной администрации самостоятельный игрок, который контролирует муниципальных парламентариев. Но во Мраково все получилось иначе, и как утверждают наблюдатели, Гайса Гильмитдинович получил кресло мэра, только потому, что «его кандидатура устроила всех». Интересно, как теперь, когда г-н Янбаев стал фигурантом уголовного дела, поведут себя кугарчинские законодатели.