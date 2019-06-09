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ДТП в Иглинском районе: водитель совершая обгон по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио»

Добавлено: 09.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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ДТП в Иглинском районе: водитель совершая обгон по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио»

Авария с двумя пострадавшими произошла накануне вечером, 8 июня, в Иглинском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным пресс-службы ГИБДД по РБ, на трассе Ауструм-Симское водитель «Лады Приоры» при обгоне по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио». Водитель отечественного автомобиля – 36-летний житель Челябинской области – получил травмы. Также в больницу доставили 35-летнюю пассажирку «Лады».

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