ДТП в Иглинском районе: водитель совершая обгон по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио»
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария с двумя пострадавшими произошла накануне вечером, 8 июня, в Иглинском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик
Читайте также
Происшествия
В Гафурийском районе, совершая рискованный обгон, водитель "Гранты" столкнулся с иномаркой
Происшествия
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
Происшествия
В Бирском районе от лобового удара машину выкинуло в кювет
Происшествия
Авария в Иглинском районе: Toyota Carina столкнулась с двумя грузовиками
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы
Происшествия
Смертельная авария в Белокатайском районе: водитель «Лады Калины» опрокинулся в кювет
Происшествия
Авария в Уфимском районе: внедорожник въехал в припаркованную на обочине "Газель"