ДТП в Иглинском районе: водитель совершая обгон по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио»

Авария с двумя пострадавшими произошла накануне вечером, 8 июня, в Иглинском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



По предварительным данным пресс-службы ГИБДД по РБ, на трассе Ауструм-Симское водитель «Лады Приоры» при обгоне по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио». Водитель отечественного автомобиля – 36-летний житель Челябинской области – получил травмы. Также в больницу доставили 35-летнюю пассажирку «Лады».