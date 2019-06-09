Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
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Полиция Башкирии две недели не может найти кассира «Россельхозбанка» Луизу Хайруллину и ее семью. 36-летняя женщина с мужем и двумя детьми пустилась в бега 27 мая, сразу после пропажи из кассы банка 23 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Изначально в СМИ появилась версия, что преступление было совершенно спонтанно. В пользу этой теории говорил тот факт, что вещи в доме Хайруллиных были разбросаны, создавалось впечатление, что семья собиралась в спешке.
Напомним, ранее ведущий Андрей Малахов объявил награду в один миллион рублей за любую информацию о местонахождении Луизы Хайрулинной и ее семьи.
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