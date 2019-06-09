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Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей

Добавлено: 09.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей

Полиция Башкирии две недели не может найти кассира «Россельхозбанка» Луизу Хайруллину и ее семью. 36-летняя женщина с мужем и двумя детьми пустилась в бега 27 мая, сразу после пропажи из кассы банка 23 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Изначально в СМИ появилась версия, что преступление было совершенно спонтанно. В пользу этой теории говорил тот факт, что вещи в доме Хайруллиных были разбросаны, создавалось впечатление, что семья собиралась в спешке.

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Однако позже всплыли факты, доказывающие обратное. Вероятнее всего преступление было тщательно спланировано. Во-первых, семья успешно скрывается уже две недели, не оставляя ни единых зацепок. Во-вторых, в школе сообщили, что Луиза Хайруллина после окончания учебного года забрала документы обеих своих дочерей. Следовательно, знала, что не останется в Салавате.

Напомним, ранее ведущий Андрей Малахов объявил награду в один миллион рублей за любую информацию о местонахождении Луизы Хайрулинной и ее семьи.

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