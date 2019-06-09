Стрельба на Южном автовокзале Уфы: парень застрелил водителя и ранил пассажира
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В Уфе около Южного автовокзала молодой мужчина трижды выстрелил из ружья в проезжающую машину. Об этом сообщает очевидец в паблике «БашДТП» в Инстаграм. В сообщении также говорится, что водитель, находившийся в тот момент в автомобиле, скончался на месте. Помимо этого пуля попала в пассажирку - ее увезли на «скорой», сообщает сайт Newsbash.ru.
После этого преступник начал выбивать стекла той же машины и прыгать на ней, уверяет очевидец.
"<...> водителя наглухо, девушку в бок подстрелил - живая, увезли на скорой. Потом начал выбивать стекла и прыгать на машине. На месте работает полиция», - написал он.
Следователи выяснили, что у подозреваемого был долг перед убитым. И решить вопрос с оплатой он решил таким нетривиальным способом. После того как подозреваемый выстрелил в своего кредитора и его подругу, он попытался скрыться на автомобиле с места происшествия. Но его задержали. В отношении молодого человека завели уголовное дело за убийство и покушение на убийство.
— В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.Девушка, которую ранили из ружья возле автовокзала в Уфе, была невестой убитого водителя. Как сообщил источник в медицинских кругах, пострадавшую с ранением груди доставили в городскую больницу №6. Девушку прооперировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
- Это был настоящий "неадекват", - расказывает очевидец Людмила. - Очень рослый молодой человек, после выстрелов он положил ружье на заднее сиденье своего авто, и, вернувшись, начал бить рукой в заднее стекло "Лады". Потом забрался на автомобиль, где лежал уже мертвый парень, начал скакать на крыше и не успокоился, пока не побил все стекла в машине. А когда подбежали охранники автовокзала, спокойно им сдался, лег на капот.
Людмила уверяет, что происходящее казалось настолько нереальным, что она подумала - идут учения, а в расстрелянной машине находится чучело.
- В это время на улице Галле стоит пробка, сотни машин возвращаются из садов, - рассказывает она. - Масса людей видела происходящее, но ни криков, ни шума не было.По данным сотрудников автовокзала, никто из пассажиров не пострадал, так как инцидент случился за пределами вокзального комплекса, расположенного на перекрестке улиц Зорге и Галле.
- На работу автовокзала трагедия никак не повлияла, - рассказала начальник Южного автовокзала Уфы Алсу Тимошенко. - Автовокзал продолжает работать в штатном режиме.
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