Стрельба на Южном автовокзале Уфы: парень застрелил водителя и ранил пассажира

В Уфе около Южного автовокзала молодой мужчина трижды выстрелил из ружья в проезжающую машину. Об этом сообщает очевидец в паблике «БашДТП» в Инстаграм. В сообщении также говорится, что водитель, находившийся в тот момент в автомобиле, скончался на месте. Помимо этого пуля попала в пассажирку - ее увезли на «скорой», сообщает сайт Newsbash.ru.





После этого преступник начал выбивать стекла той же машины и прыгать на ней, уверяет очевидец.

"<...> водителя наглухо, девушку в бок подстрелил - живая, увезли на скорой. Потом начал выбивать стекла и прыгать на машине. На месте работает полиция», - написал он.

— В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

- Это был настоящий "неадекват", - расказывает очевидец Людмила. - Очень рослый молодой человек, после выстрелов он положил ружье на заднее сиденье своего авто, и, вернувшись, начал бить рукой в заднее стекло "Лады". Потом забрался на автомобиль, где лежал уже мертвый парень, начал скакать на крыше и не успокоился, пока не побил все стекла в машине. А когда подбежали охранники автовокзала, спокойно им сдался, лег на капот.

Позже появилось видео задержания.Следователи выяснили, что у подозреваемого был долг перед убитым. И решить вопрос с оплатой он решил таким нетривиальным способом. После того как подозреваемый выстрелил в своего кредитора и его подругу, он попытался скрыться на автомобиле с места происшествия. Но его задержали. В отношении молодого человека завели уголовное дело за убийство и покушение на убийство.Девушка, которую ранили из ружья возле автовокзала в Уфе, была невестой убитого водителя. Как сообщил источник в медицинских кругах, пострадавшую с ранением груди доставили в городскую больницу №6. Девушку прооперировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.



Людмила уверяет, что происходящее казалось настолько нереальным, что она подумала - идут учения, а в расстрелянной машине находится чучело.

- В это время на улице Галле стоит пробка, сотни машин возвращаются из садов, - рассказывает она. - Масса людей видела происходящее, но ни криков, ни шума не было.

- На работу автовокзала трагедия никак не повлияла, - рассказала начальник Южного автовокзала Уфы Алсу Тимошенко. - Автовокзал продолжает работать в штатном режиме.

По данным сотрудников автовокзала, никто из пассажиров не пострадал, так как инцидент случился за пределами вокзального комплекса, расположенного на перекрестке улиц Зорге и Галле.