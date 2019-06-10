Раненая во время стрельбы на Южном автовокзале Уфы девушка находится в крайне тяжелом состоянии

24-летняя девушка, раненная вчера при стрельбе на остановке «Южный автовокзал», находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава РБ.



Напомним , 25-летний мужчина вчера расстрелял через лобовое стекло водителя Lada Priora. Мужчина погиб на месте, выстрелами зацепило и его 24-летнюю пассажирку. По сообщению Следкома РБ, стрельба велась из охотничьего карабина. Подозреваемый задержан полицией. Сообщается, что убийство было совершено из-за долга.В Минздраве сообщают, что раненая девушка находится в «крайне тяжелом» состоянии.