Раненая во время стрельбы на Южном автовокзале Уфы девушка находится в крайне тяжелом состоянии
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24-летняя девушка, раненная вчера при стрельбе на остановке «Южный автовокзал», находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава РБ.
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