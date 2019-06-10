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Раненая во время стрельбы на Южном автовокзале Уфы девушка находится в крайне тяжелом состоянии

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 203
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Раненая во время стрельбы на Южном автовокзале Уфы девушка находится в крайне тяжелом состоянии

24-летняя девушка, раненная вчера при стрельбе на остановке «Южный автовокзал», находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава РБ.

Стало известно, кто стрелял на Южном автовокзале Уфы, убил водителя и ранил его подругу

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Стало известно, кто стрелял на Южном автовокзале Уфы, убил водителя и ранил его подругу
Напомним, 25-летний мужчина вчера расстрелял через лобовое стекло водителя Lada Priora. Мужчина погиб на месте, выстрелами зацепило и его 24-летнюю пассажирку. По сообщению Следкома РБ, стрельба велась из охотничьего карабина. Подозреваемый задержан полицией. Сообщается, что убийство было совершено из-за долга.В Минздраве сообщают, что раненая девушка находится в «крайне тяжелом» состоянии.

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