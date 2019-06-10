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В Белебее совершая обгон погибла 19-летняя автоледи

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебее совершая обгон погибла 19-летняя автоледи

В Белебее к трагедии привела авария, случившаяся вечером 9 июня. На пересечении Советской и Красноармейской улиц столкнулись «Лифан» и «ВАЗ-2114», сообщает сайт Newsbash.ru.
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За рулем иномарки находилась 19-летняя девушка. Водительница совершала обгон на регулируемом перекрестке и «зацепила» попутную легковушку. В итоге «Лифан» отбросило на пешеходное ограждение, после чего он врезался в дерево. 19-летняя горожанка получила не совместимые с жизнью травмы. Ее 19-летнего пассажира отправили в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают автоинспекторы.

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