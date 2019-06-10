В Белебее совершая обгон погибла 19-летняя автоледи
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В Белебее к трагедии привела авария, случившаяся вечером 9 июня. На пересечении Советской и Красноармейской улиц столкнулись «Лифан» и «ВАЗ-2114», сообщает сайт Newsbash.ru.
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