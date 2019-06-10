Смертельная авария в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания»

Воскресным утром 9 июня смертельная авария случилась в Туймазинском районе Башкирии. На 1339 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания», сообщает сайт Newsbash.ru.



Автомобили двигались навстречу друг другу. За рулем легковушки находился 24-летний житель Татарстана, а большегрузом управлял 49-летний водитель из Саратовской области. В больницу в тяжелом состоянии доставили водителя «Лады», который скончался спустя полчаса госпитализации.Всего за сутки на территории республики произошло семь аварий с двумя погибшими и семью пострадавшими.